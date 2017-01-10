春節將至 平鎮警方郵局宣導防詐防竊
春節將至，桃園市平鎮警分局將在106年加強重要節日安全維護工作期間，強力宣導防詐騙、防竊及金融機構安全維護措施，10日下午也到轄內郵局發送宣導品，並呼籲民眾防詐防竊，保住民眾的血汗錢。
平鎮警分局偵查隊長陳怡誠表示，年關將近，許多不法詐騙集團都將蠢蠢欲動，詐領民眾辛苦賺來的血汗錢，平鎮警分局有鑑於此，今年除了加強過年前的各項防詐作為外，更是結合平鎮區全區巡守隊及各超商業者，以24小時不間斷的多線巡邏模式，共同防制詐騙案件的發生。
此次也加入平鎮區全區共13個巡守隊，人數高達1091人，再加上義警、民防等民力，平鎮警分局在警力有限的情況下，共投入2千多名民力協助維護重要節日安全工作。警方相信，有了這麼多的協勤民力支援，一定能降低民眾遭詐騙的機率，讓全體市民安心快樂過好年。
(中時)
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