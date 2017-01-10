示範遠距上班 唐鳳：政委打卡沒效率

圖為負責督導數位經濟的行政院政務委員唐鳳。(圖／擷取自三立新聞)

負責督導數位經濟的行政院政務委員唐鳳今(10日)受訪表示，政委打卡沒有效率，反倒是把遠距上班規則化後可以帶來好處，譬如「即時回應」，「無紙化」等。

唐鳳今天上廣播電台，與節目主持人談到對於政委工作等問題的看法。主持人問她的工作時間怎麼安排？唐鳳說：「每週一、二、四會到行政院配合院內會議；週三、五則是採遠距上班，有可能是在咖啡廳工作，或者是去其他機關考察。」

唐鳳表示：「政委打卡沒有效果，因為政委不一定要在政院內辦公，而且不只是自己，同事們也常在不同的地方考察。去算我在院內或不在院內的時間，其實沒什麼差。」

她說：「政委層級可以做為遠距上班的示範，因為把這件事情規則化後可以有更多效益。最大的好處是不用在辦公室看著堆積如山公文，若想要我的回應，使用電子信箱，我兩分鐘就會回覆。」

唐鳳強調：「大家可以藉此了解，辦公室無紙化可能比使用紙本來得有效率！」

(中時電子報)