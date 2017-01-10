東京-名古屋僅需40分 日磁浮高鐵線動工

開始動工的中央新幹線，將採用新款的L0系高速磁懸浮列車。（圖/Saruno Hirobano@維基百科）

連結日本關東與關西地區的未來交通命脈- 中央新幹線（Chuo Shinkansen）開始動工，日本鐵路公司（JR）預計將耗時10年的時間，在2027年以前完成東京至名古屋段。中央新幹線全長438公里、東京至名古屋段為285.6公里，將從東京品川車站（Shinagawa Station）出發，經名古屋（Nagoya）、最終抵達大阪（Osaka）的磁浮高鐵鐵道。未來完工通車後，東京至名古屋之間的交通時間能從當前的90分鐘縮減至40分鐘。

據日本時報（The Japan Times）報導，未來東西向的交通動脈- 中央新幹線正式開始動工，日本東海旅客鐵道公司（JR Tokai）預計將投入5.5兆日圓（約1.53兆台幣）的經費興建，並期望在2027年前能完工東京至名古屋段約285.6公里的鐵道。採用新研發的L0系高速磁懸浮列車，除了時速最高能上看500公里外，現在需要90分鐘通勤時間的東京至名古屋，未來也將大幅縮減至40分鐘，讓日本各大都會圈的聯繫更加緊密。中央新幹線的最終終點落在關西地區的大阪，目前規劃中預計在2045年完工，全長最終將拉長至438公里。

日本的新高速磁浮列車鐵道（東京-名古屋段）的路線。（圖/日本JR東海官網）

雖然中央新幹線是採用新一代磁浮高速列車的科技，能減少更多能源的耗費並降低碳排放，但東京至名古屋段最終因經費與時間的考量，選擇貫通有日本「南阿爾卑斯」美稱的赤石山脈（Akaishi Mountains），恐需要開鑿約25公里長的山洞讓列車通行，所產生的大量廢土，與可能對水脈地形的傷害，讓不少環保團體表示抗議。此外，由於必須維持軌道上線圈的磁場，總耗電量是當前東海道新幹線的3倍之鉅，也是讓外界最憂慮之處。

無論如何，在磁浮列車與高速鐵路技術領先全球的日本，再次挑戰興建長距離的磁浮列車，雖耗資耗時甚鉅，但就如10年前獨步研發機器人技術而被全球看衰的他們一樣，10年後也許會再一次證明，他們的獨到眼光和研發敏感度。

(中時電子報)