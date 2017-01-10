北京清大荷塘學生落水 1人溺斃
中國大陸北京清華大學今天凌晨傳出2名學生在校園內水木清華荷塘落水，其中1人溺斃。北京市公安局下午向媒體證實這項消息。
新京報報導，大陸網路社群上午流傳，有2名大學生凌晨在北京清大的水木清華荷塘落水。網上傳言指出，經其他學生救助，其中1名落水學生得救，另1名學生發現時已經死亡。
傳言表示，獲救學生是北京清大學生，溺斃者為上海復旦大學學生，兩人為好友。兩人散步到事發區域，試圖從荷塘北岸朱自清雕像處跨過冰面到南岸的水木清華牌匾處，走至荷塘接近中心區域不慎落水。
北京公安局110指揮中心一名工作人員下午對外證實，凌晨確實曾接到清華大學有人落水的報案電話，並由轄區的中關村派出所負責處理；而中關村派出所民警也證實上述說法。北京海淀警方則表示，這起案件已排除刑事嫌疑。
上海復旦大學新聞中心下午則表示，在清華大學校園內溺亡的男性的確是復旦在校學生。
報導提到，事發現場池塘東西走向，西側的冰較厚，東側很薄，一戳就破。其中，朱自清雕像位於西側北岸，水木清華牌匾位於東側南岸。在池塘周邊，立有「湖面危險，請勿踏冰」的警示牌。1060110
(中央社)
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