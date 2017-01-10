劉櫂豪提供獎金邀青年圓夢 即起收件
立委劉櫂豪希望能幫青年圓夢，提供新台幣30萬元圓夢資金，即日起開始收件。
劉櫂豪說，以前總會想著「我將來有能力能做什麼？」直到當上立委後忽然驚覺，「我是國會議員，我要做什麼？」一覺醒來後跟幕僚說，能為年輕人圓夢，於是開始有了圓夢計畫。
台東夢想資助計畫今年第3年，同樣提供30萬元圓夢資金，邀請對台東懷有想法的青年，一同來提計畫實現夢想。
劉櫂豪表示，愛台東夢想資助計畫前2年來共有80組青年報名，其中共有9組拿到圓夢獎金完成夢想，他期待夢想的種子持續在地發芽茁壯，讓大家在自己的喜愛的土地上做最喜歡的事。
他說，只要是16歲至45歲，並且設籍在台東縣的青年，都是愛台東夢想資助計畫的徵件對象。經過書面初審、與評審面試複審後，將會有3至8名(組)實踐者獲得圓夢獎金，每名(組)的獎金上限為10萬元整。
劉櫂豪強調，夢想類型不設限，評審決選指標將以計畫可行性、社會意義、創新獨特、永續經營與公益性的方向為主。徵件自即日起開始至3月10日止，今年將於2月11日舉辦計畫申請說明會，將對計畫申請有更詳細的說明，屆時歡迎有興趣的朋友一同來了解。
他表示，2年來，自己也被許多愛台東夢想資助計畫的夢想所感動，能與朋友一起為同一個方向彼此鼓勵、前進是最棒的事，期待青年朋友一起以想像力與實踐力，一起為台東、為這塊土地發揮正面的影響。讓美好的想法持續成長茁壯。1060110
(中央社)
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