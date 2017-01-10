嘉義傳統粿店徵臨時工 1天工資1600元
嘉義市東門圓環1家傳統粿店，因應過年前忙碌時段，門前懸掛徵求炊粿臨時工，有20多人應徵，最後錄取3名大學男工讀生，提供大學生工讀賺外快機會。
嘉義市東門圓環這家傳承三代的傳統粿店，採傳統製粿方法，使用蒸籠以燃油鍋爐慢工炊製，才能保有傳統古早風味，每年農曆春節除夕前4天最為忙錄，需24小時不分晝夜製作菜頭粿。
游姓業者表示，炊粿費時、費力，每批炊粿費時需8小時，剛炊好的粿至少需4小時冷卻，才能切開販售，每天只有3次產量，因產量有限，過年前幾天，民眾常大排長龍購買。
這家傳統粿店員工大多是親友，因應過年前的營業旺季，游姓業者便在店門口前懸掛徵求炊粿臨時工，每天工資新台幣1600元，只需在過年前上班10天。
游姓業者說，陸續有20多人前來應徵，最後錄取3名男大學工讀生，提供大學生放寒假工讀賺外快機會，而缺工與一例一休無關。
游姓業者指出，店內販售粿的種類，有油蔥粿、肉粿、芋頭粿、菜頭粿，做粿食材以甜粿紅豆漲最多，從每斤50元漲到80元，店家自行吸收成本，年節期間不漲價。1060110
(中央社)
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