正修創意曬衣架 國際發明展大放異彩
為解決收衣服不便，正修科大學生尤姿晴及柯茹庭吃了多家鐵工廠閉門羹，研發「衣物迅速掉落曬衣架」，一舉奪得烏克蘭、克羅埃西亞國際發明展金牌及羅馬尼亞發明協會特別獎。
利用曬衣架晾曬衣物很方便，但收衣服時卻需花許多時間一件件收，為解決收衣服費時的不便，正修科技大學企管系老師周秀蓉帶領經營管理研究所一、二年級學生尤姿晴及柯茹庭，研發出「衣物便利迅速掉落曬衣架」。
她們設計的曬衣夾連動組，每支曬衣夾一邊設立墊片固定，中間每3支曬衣夾設有1組套筒，並在曬衣夾間穿過拉繩，拉繩末端連結控制桿子，形成一套連動組，經由拉繩帶動每個曬衣夾，經由控制桿操控同步開啟或同時拆卸衣物，達到迅速收衣效果。
「衣物迅速掉落曬衣架」可運用在吊掛襪子、曬衣服等晾曬功能，未來可朝多樣化，提供消費者選購所需顏色、外觀與體積等，不僅滿足消費者不同需求，並可節省一件件收衣服所需花費的時間，將帶來和以往截然不同的居家生活曬衣新體驗。
柯茹庭說，製作過程最困難的是找材料，不像普通曬衣架只要一支一支組裝成四邊形就可以，而是要在每一個夾子間都設套筒，才可以撐起整個組架，由於多工複雜，許多廠商不願意協助切割套筒。
尤姿晴說，找了近10家鐵工廠，最後找到專門做機車排氣管的廠商，願意一支支切割成很多組套筒，用心協助組裝後發現，有更好的使用方式改良結構，讓使用者用起來更方便，而「線」的材質，從釣魚線開始，經嘗試20多種材料後，才找尋到適合的棉線，前後花近4個月才完成。
她又說，很感謝幫助過我們的人，過程雖辛苦，卻也從中找到樂趣並獲得滿滿的成就感，特別感謝周秀蓉用心指導，才能發明出兼具創意與實用性的曬衣架。1060110
(中央社)
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