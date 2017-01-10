北港傳疑似偷抱小孩 媽媽制止未報案
雲林北港警方今天表示，1名婦人路過便當店，疑似企圖抱走在路旁2歲女童，女童媽媽衝出及時制止。警方主動查訪，當事人未報案，無法確認動機。
雲林縣警察局北港分局指出，1名民眾去年12月26日在臉書PO文指稱，北港1家便當店門口，1名婦人騎腳踏車路過，看到店家2歲女童在路旁，隨即下車，然後順手將女童抱起。
就在這瞬間，在店內的女童媽媽發現異狀，及時衝出制止說「你要幹什麼」，立刻將女兒抱起，這名不明婦人隨口說「小孩好可愛」，就轉身離去。
警方指出，在臉書獲知訊息後，第一時間查訪，北港分局轄區內並未發生類似情況，調閱婦人影像注意協尋，以釐清案情；初步調查，婦人確有抱起小孩，但家長覺得不像要偷抱。
警方正積極調查確認婦人身分，但是女童家屬並未報案。警方呼籲民眾，要多留意孩子動向，不要離開視線。
北港警分局今天對外說明，PO文當天已主動瞭解情況，研判便當店門口有其他客人，婦人抱起小孩隨即放下，PO文民眾事後覺得擄童可能性不高，自行撤掉文章。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。