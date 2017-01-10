北港傳疑似偷抱小孩 媽媽制止未報案

我要評比

雲林北港警方10日表示，1名婦人路過便當店，疑似企圖抱走在路旁2歲女童，女童媽媽衝出及時制止。警方主動查訪，當事人未報案，無法確認動機。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年1月10日

雲林北港警方今天表示，1名婦人路過便當店，疑似企圖抱走在路旁2歲女童，女童媽媽衝出及時制止。警方主動查訪，當事人未報案，無法確認動機。

雲林縣警察局北港分局指出，1名民眾去年12月26日在臉書PO文指稱，北港1家便當店門口，1名婦人騎腳踏車路過，看到店家2歲女童在路旁，隨即下車，然後順手將女童抱起。

就在這瞬間，在店內的女童媽媽發現異狀，及時衝出制止說「你要幹什麼」，立刻將女兒抱起，這名不明婦人隨口說「小孩好可愛」，就轉身離去。

警方指出，在臉書獲知訊息後，第一時間查訪，北港分局轄區內並未發生類似情況，調閱婦人影像注意協尋，以釐清案情；初步調查，婦人確有抱起小孩，但家長覺得不像要偷抱。

警方正積極調查確認婦人身分，但是女童家屬並未報案。警方呼籲民眾，要多留意孩子動向，不要離開視線。

北港警分局今天對外說明，PO文當天已主動瞭解情況，研判便當店門口有其他客人，婦人抱起小孩隨即放下，PO文民眾事後覺得擄童可能性不高，自行撤掉文章。1060110

(中央社)