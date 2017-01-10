免拔鬃毛！糖尿病妥善用胰島素 頭髮長回來

血糖控制優點多！許多糖尿病友流傳，使用胰島素治療傷身，不過醫師指出，這些都是以訛傳訛的謠言，妥善控制血糖，必要時配合醫師使用胰島素治療，不僅可減少併發症機率，臨床觀察，許多因血糖失控而掉髮的病人，穩定用藥後，就開始長頭髮，成為意外收穫。

一名59歲的男性，罹患糖尿病多年，本來血糖控制不佳，3年前開始用胰島素治療，1年後發現，原本禿禿的頭頂，竟然開始長黑髮，許多朋友都以為他吃了治禿頭的仙丹。

書田診所新陳代謝科主任洪建德指出，當處於糖尿病前身的葡萄糖失耐，會有掉髮現象。醣化血色素持續大於10％，就會更明顯掉髮。臨床發現，使用胰島素3個月以後，血糖控制稍稍穩定，頭髮就會再恢復生長，且新長的頭髮多已以黑色為主。

洪建德提醒，妥善控制血糖，可以避免許多糖尿病的併發症，民眾別輕信胰島素傷身的說法。

(中時)