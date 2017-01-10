史博館長張譽騰將屆齡退休 〈插秧偈〉表心情

張譽騰館長2016年12月攝於國立歷史博物館館舍前。(史博館提供)

國立歷史博物館館長張譽騰，將於1月16日屆齡退休，卸下館長職務，向服務7年的史博告別。

張譽騰引用五代後梁布袋和尚的〈插秧偈〉：「手捏青苗種福田，低頭便見水中天；六根清淨方成稻，退步原來是向前。」把退休「retire」解釋為「重新換輪胎」，表示換胎後仍將上路，繼續未竟的博物館教育者旅程。

張譽騰畢業於臺大動物學系，在美國獲生物學碩士後，民國69年進入省立博物館（即今國立臺灣博物館）服務，這是他的第一份博物館工作，職稱是生物技術員，負責魚類標本研究、管理和展陳工作，在此立下以博物館為終身事業的志向，從此再也沒離開博物館界。

民國72年，他進入國立自然科學博物館（以下簡稱科博）籌備處服務，在漢寶德領導下，參與創建臺灣第一座現代化科學博物館。在此期間，經常有機會前往紐約、洛杉磯、舊金山、波士頓、多倫多等地深入考察美加地區科學博物館，眼界為之大開。期間並參與創辦《博物館學季刊》，先後擔任執行主編和總編輯，為臺灣博物館學的在地化多所獻替。

民國75年，科博第一期開館後，他考上教育部公費留考博物館學門；77年進入英國萊斯特大學（University of Leicester）深造；82年獲該校博物館學博士，為海峽兩岸第一人。民國85年起，他受聘國立臺南藝術大學，參與創辦國內第一座博物館學研究所。該所每年招收一般生和在職生各20名，他在該校任教10年間，受教學生超過400名，指導碩士逾50名。

民國97年，他應黃碧端主委邀請擔任文建會（101年改制為文化部）政務副主委，任內負責《博物館法》研擬，並推動國立博物館和鄰近地區博物館學相關系所合作計畫，嘗試結合博物館理論與實務，為臺灣博物館界進一步奠定基礎結構。98年卸職後，促成《44個文化部─法國文化政策機制》一書的翻譯和出版，並親自審訂與導讀。

民國99年，應教育部吳清基部長邀請擔任史博館長。為使老邁的史博朝現代化經營轉型，除了從事硬體整修，逐步更新一至四樓館舍之外，也將空調主機系統全盤更換。在他任內，史博與大陸博物館交流頻繁，締結姊妹館達12家。

民國102年，他在史博進行組織改造，創立「文創行銷組」，致力館藏數位化，設置數位典藏資源網，鼓勵民間企業和史博合作，以館藏為基礎積極發展文創，現已開發逾300件館藏商品，有效建立史博文創品牌形象。同時，他也多方拓展通路，史博文創商店總共已達9家，7家設在機場，每年營業額達1.2億。

民國102年張譽騰當選中華民國博物館學會理事長，開始聯合國內博物館界同仁共同推動與國際博物館界的學術交流，103年一年內共有四場國際博物館協會專業委員會年會在臺舉辦，讓臺灣在國際博物館界聲名大噪。105年7月他參加米蘭國際博物館協會第23屆年會並發表論文，當選為國際博物館管理委員會（ICOM –INTERCOM）理事。

有鑒於史博所在的南海學園比鄰臺北植物園，除了擁有多處史前遺址，區域現存歷史建築與博物館密度亦為全國第一，張譽騰在前文化部長龍應台任內即提出《大南海文化園區整體發展計畫》，初期計畫在民國104年獲得行政院通過，105年正式啟動。他為計畫鋪陳下列願景：

一、 解決南海學園現有館舍空間不足和設備老舊問題，提升國家博物館品牌形象與經營效能。

二、 重新規畫大南海文化園區景觀，建構優質自然與人文空間，提昇園區整體經營效益。

三、 活化大南海文化園區及周邊社區街廓，建立首都城市新意象。

張譽騰也熱愛寫作和翻譯，博物館學著作成書者有《當代博物館探索》、《博物館大勢觀察》和《生態博物館：一個文化運動的興起》等；近年譯著則有《博物館重要的事》和《愛上美術館32步》。

(中時)