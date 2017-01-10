開局當機沒在怕 能仁回神退強恕
預賽以3連勝晉級的能仁家商，甚至還打敗尋求衛冕的南山高中，但12強賽首戰強恕高中，開局卻陷入進攻當機局面，遭對手打出一波5比0，但教練林正明選擇讓球員自己在場上解決問題，就是這樣的信任讓球員逐漸適應場地，並克服首戰緊張，最終以78比52拿下12強賽首勝。
「都是練習碰過的狀況，特地叫了暫停，球員反而壓力更大，就讓他們自己設法去解決問題，這是難得機會。」能仁教練林正明表示，首度來高雄巨蛋，場地又大，球員跑起來感覺腳步很沉，總需要時間去適應，他說：「第一節就碰到狀況，對我們是好事，球員又能自己找回狀況，他們表現得不錯。」
林正明強調，12強賽要到高雄巨蛋舉行，就特別告訴球員，外線一定靠不住，要透過合作去製造機會，慢慢打出信心。能仁此役仍投進11個三分球，三分球命中率是持平的31%。
能仁開局陷入得分乾旱期，主力射手謝亞軒跳出來連進3個三分球，是球隊落後不致一瀉千里的關鍵，全場21分進帳，他說：「雖然一開始投進3個，但之後都沒投進（三分球），球場視野與距離抓不準，還是有點不適應。」
(中時電子報)
關鍵字：三分球
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