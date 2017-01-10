花甲大叔出獄重操舊業 2個月詐得370萬
彰化縣67歲陳姓男子，4年前因詐騙案入獄服刑，去年出獄沒多久又重組詐騙集團，短短2個月至少已有3名被害人遭騙，詐得370萬元，警方昨日前往彰化、嘉義與南投逮捕集團成員，今日依詐欺罪將5人移送彰化地檢署擴大偵辦。
大叔金光黨重操舊業，警方調查，陳嫌在獄中結識52歲張姓獄友，兩人去年8月出獄後共謀重操舊業，假借土地開發、需資金周轉名義四處找人投資，在以假的土地資料騙人匯款，為了取信被害者，還一身西裝筆挺，配戴金錶、金戒指裝闊。
彰化警分局偵查隊副隊長蕭登元表示，去年11月1名被害人有意投資購買土地，陳嫌以五筆土地的假照片和假資訊，騙對方連匯多筆款項，遭40歲洪姓車手提領一空後，卻只買到「海市蜃樓」，才驚覺有詐。
警方指出，陳嫌為首的詐騙集團成員都在40、50歲以上，手法老套，以假土地、假投資、假資金周轉方式，亂槍打鳥，不斷打電話死纏爛打，誘騙被害人上鉤，目前清查至少有3人受騙上當，戶頭內匯入款項高達370萬元。
彰化警方經長時間蒐證，9日分持拘票及搜索票，兵分五路前往彰投等地搜索，一舉破獲陳姓主嫌等5名集團成員，金戒指、勞力士手表等證物，偵訊後將5人依詐欺罪嫌移送法辦。
(中時)
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