2016訪日遊客破2400萬人 創歷史新高

日本2016年的訪日外國觀光客人數突破2400萬人，創史上最高紀錄，也是連續4年連續創新高。日本政府擬定觀光立國政策，設立2020年達到4000萬人的目標，現正順利地朝目標邁進。

國土交通省指出，2016年的1年內外國觀光客的人數為2403萬9000人，再破新高紀錄。日本政府除了放寬對中國、東南亞各國的簽證限制外，還實施消費稅免稅制度等刺激觀光，廉價航空的崛起也為日本帶進不少觀光客。

訪日外國觀光客2013年首度突破1000萬人，2014年達1341萬人，2015年達1973萬7409人，2016年首度突破2000萬人，且較2015年成長21.8%。中國、南韓、台灣等地的觀光客也都大幅增加。

國土交通大臣石井啓一表示，「日本以2015年的成長速度，每年成長15%的話，即可達成目標。」

(中時)