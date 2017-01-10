年終聚餐多 一餐吃太久當心蛀牙

近來是尾牙祭，民眾歲末餐敘也多，常有人一周吃好幾頓大餐，一餐又吃3、4個小時，牙醫就提醒，因急性牙痛就醫的人增加3成，多為齲齒、牙齒崩裂和牙周問題，用餐後30分鐘若未潔牙，口腔內就會形成容易蛀牙的環境，尤其吃吃停停、一餐吃太久又不注意潔牙的人，最容易成為細菌溫床。

鄧小姐就有慘痛經驗，她曾一路從耶誕、跨年、尾牙再到春節長假吃個不停，聚餐多、時間又長，牙齒開始酸痛，某天突然劇烈牙痛趕緊就醫。

開業牙醫師郭家群表示，每年年底因急性牙痛求診人數增3成，全因年底到年初是聚餐旺季，動輒3、4小時的聚會中免不了大魚大肉和飲料，口腔清潔次數趕不上進食所導致。

(中時)