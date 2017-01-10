屏警破獲地下運動賭博網站 逮4人
屏東東港警分局今天在高雄市查獲涉嫌經營地下運動賭博網站供人賭博，並提供月息高達30分的高利貸給簽賭者，無力償還的人以暴力要脅，警方逮捕蔡姓男子等4人。
警方表示，這個暴力討債集團所經營的地下網路簽賭站，網站內有美國職棒大聯盟、NBA籃球、賽馬賽狗等運動種類，利用被害人沉迷賭博，提供月息高達30分高利貸獲取暴利，逾期沒繳交利息者，前往被害人住處催討噴漆或傳簡訊恐嚇，讓被害人及家人長期生活在恐懼之下。
警方今天在高雄市楠梓和岡山地區，逮捕蔡姓男子等暴力集團分子4人，並查獲帳冊、借據、球棒及現金新台幣4萬餘元，警方表示，這個網站經營多時，目前已查獲南台灣地區有10人受害，另外，應該還有10多人受害，正擴大清查中。
警方訊問後，依恐嚇取財、重利、賭博等罪嫌，將4名嫌疑人移送屏東地檢署偵辦。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。