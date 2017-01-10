屏警破獲地下運動賭博網站 逮4人

屏東東港警分局今天在高雄市查獲涉嫌經營地下運動賭博網站供人賭博，並提供月息高達30分的高利貸給簽賭者，無力償還的人以暴力要脅，警方逮捕蔡姓男子等4人。

警方表示，這個暴力討債集團所經營的地下網路簽賭站，網站內有美國職棒大聯盟、NBA籃球、賽馬賽狗等運動種類，利用被害人沉迷賭博，提供月息高達30分高利貸獲取暴利，逾期沒繳交利息者，前往被害人住處催討噴漆或傳簡訊恐嚇，讓被害人及家人長期生活在恐懼之下。

警方今天在高雄市楠梓和岡山地區，逮捕蔡姓男子等暴力集團分子4人，並查獲帳冊、借據、球棒及現金新台幣4萬餘元，警方表示，這個網站經營多時，目前已查獲南台灣地區有10人受害，另外，應該還有10多人受害，正擴大清查中。

警方訊問後，依恐嚇取財、重利、賭博等罪嫌，將4名嫌疑人移送屏東地檢署偵辦。1060110

(中央社)