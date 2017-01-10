春節科教館不打烊 初一玩到初五

春節即將到來，還在煩惱今年該到哪裡「走春」嗎？國立台灣科學教育館是個好選擇，初一到初五都有活動讓大人、小孩玩不停。

近年國內各大教育館所，都將春節假期當作重要檔期，不僅休館日減少，還舉辦一系列活動，主打親子族群。科教館和兒童新樂園、台北市立天文館連成一氣，沒有一天、兩天逛不完，更是大台北地區的一級戰區。

科教館春節舉辦一系列活動，春節初一到初五都有闖關集張抽紅包，以及「藝數萬花筒」、「紙藝公雞」摺紙教學。每天一樓大廳還舉辦「廚神上菜」試吃活動，但為求寓教於樂，都得答對科學問題才能吃。

另外初一到初五每天都有不同的活動，大部分都結合DIY教學，讓親子有玩又有拿，例如初一開放100位民眾現場製作科教60週年紀念春聯吊飾，初三則是運用導電麵糰材料，製作LED捏麵雞。相關資訊可參考科教館網站。1060110

(中央社)