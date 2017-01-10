羽球排名賽 楊景惇張淨惠首搭獲亞軍

羽球女將楊景惇、張淨惠首次搭檔就在全國羽球排名賽打出佳績，兩人今天在女雙賽事以直落二的局數擊敗對手拿下亞軍，創下兩人生涯最佳紀錄。

106年第1次全國羽球排名賽，3日起在台北體育館進行，經過多日廝殺，昨天冠軍賽敗陣的各組選手，今天與從敗部打上來的選手爭奪亞軍。

首次搭檔的楊景惇、張淨惠昨天在甲組女子雙打冠軍戰不敵合庫名將許雅晴、吳玓蓉的組合，今天楊景惇、張淨惠兩人聯手以21比12、21比16擊敗溫（日告）昀、葉(水靜)雅，拿下本次排名賽女雙亞軍。

今年大三的楊景惇過去在排名賽女雙最佳的成績是第7名，張淨惠的最佳表現則是在女雙拿下的12名，這次排名賽兩人首度搭檔就殺進女雙冠軍賽，雖未能一舉奪冠，但亞軍已是兩人生涯最佳成績。

對此，楊景惇表示，賽前就設定闖進前3名的目標，拿下亞軍她很開心，也覺得很不可思議；張淨惠則說，賽前其實她只覺得能打進前6就不錯了，沒想到能拿下亞軍，真的很神奇，也出乎她的意料之外，希望下次可以更上層樓。

對於身邊新的搭檔，楊景惇說，張淨惠的輪轉、平抽都很好，很適合她快節奏的打法；張淨惠則表示，楊景惇的組織好，打法變化也多，適度補足她的不足，和楊景惇搭檔讓她能專心在進攻上。

談到未來的目標，剛離開待了快2年的亞柏，目前尚未與球團簽約的楊景惇說，希望能進土銀，繼續和張淨惠搭檔，未來能在全國排名賽搶下冠軍；張淨惠也說，希望未來和楊景惇繼續搭檔，並讓世界排名衝進百大。1060110

(中央社)