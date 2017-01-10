羽球排名賽 楊景惇張淨惠首搭獲亞軍
羽球女將楊景惇、張淨惠首次搭檔就在全國羽球排名賽打出佳績，兩人今天在女雙賽事以直落二的局數擊敗對手拿下亞軍，創下兩人生涯最佳紀錄。
106年第1次全國羽球排名賽，3日起在台北體育館進行，經過多日廝殺，昨天冠軍賽敗陣的各組選手，今天與從敗部打上來的選手爭奪亞軍。
首次搭檔的楊景惇、張淨惠昨天在甲組女子雙打冠軍戰不敵合庫名將許雅晴、吳玓蓉的組合，今天楊景惇、張淨惠兩人聯手以21比12、21比16擊敗溫（日告）昀、葉(水靜)雅，拿下本次排名賽女雙亞軍。
今年大三的楊景惇過去在排名賽女雙最佳的成績是第7名，張淨惠的最佳表現則是在女雙拿下的12名，這次排名賽兩人首度搭檔就殺進女雙冠軍賽，雖未能一舉奪冠，但亞軍已是兩人生涯最佳成績。
對此，楊景惇表示，賽前就設定闖進前3名的目標，拿下亞軍她很開心，也覺得很不可思議；張淨惠則說，賽前其實她只覺得能打進前6就不錯了，沒想到能拿下亞軍，真的很神奇，也出乎她的意料之外，希望下次可以更上層樓。
對於身邊新的搭檔，楊景惇說，張淨惠的輪轉、平抽都很好，很適合她快節奏的打法；張淨惠則表示，楊景惇的組織好，打法變化也多，適度補足她的不足，和楊景惇搭檔讓她能專心在進攻上。
談到未來的目標，剛離開待了快2年的亞柏，目前尚未與球團簽約的楊景惇說，希望能進土銀，繼續和張淨惠搭檔，未來能在全國排名賽搶下冠軍；張淨惠也說，希望未來和楊景惇繼續搭檔，並讓世界排名衝進百大。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。