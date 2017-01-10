網路企業再生能源大評比 Netflix表現落後

環保意識抬頭，全球資通訊業也要跟上再生能源的腳步，綠色和平今（10）日發布最新版的《點擊綠報告》，Apple、Google、Facebook等大廠評比較佳，顯現大廠對於環境議題的重視，但新興的線上影音串流業者Netflix，及電子商務起家的Amazon等，表現則有待加強。

《點擊綠報告》從A到F共6個等級，Apple、Google、Facebook、Youtube皆為最佳的A等級，Amazon為C級，Netflix、Spotify為D級，年輕人最愛的We Chat、Twitter、Sound Cloud則敬陪末座，皆為最差的F級。

根據美國思科公司（CISCO）的預測，2020年全球網路使用者的數量將從目前的30億增長到40億，而網路流量也將在2020年增長至2015年的3倍。除電子商務，線上影音串流服務是目前推動網路流量成長的主要動力。

根據統計，2015年的線上影音串流就占全球網路流量的63%，並預計在2020年達到80%。其中，新興的影音串流服務業者Netflix就佔北美超過3分之1的網路流量。儘管Netflix正持續擴張服務範疇，但Netflix的再生能源使用情況仍位居評比的後段班。

綠色和平指出，相較於Apple、Google等龍頭企業，Amazon至今仍不願意揭露其能源使用情況，不免令人擔心Amazon在擴張網路服務的同時，其資料中心可能仍使用由化石燃料生成的骯髒能源。

此外，阿里巴巴和騰訊在資料中心的技術和選址上做出許多創新，因此兩家企業在「能源效率」的評分表現較佳，然而，在「使用再生能源」與「再生能源倡議」，仍然落後給Apple、Google等企業。

綠色和平從2009年開始發布《點擊綠報告》，針對資通訊業使用再生能源的表現進行評比，並要求企業承諾使用100%再生能源。4年前，Facebook、Apple及Google等資通訊業龍頭，先後承諾使用100%再生能源，至今，已有將近20家資通訊業加入「承諾100%使用再生能源」的行列。

(中時)