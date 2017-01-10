討債押錯人 警跨區追捕逮2嫌
台北市大同警分局於今(10)日凌晨1時5分接獲通報，轄區大龍街120號前疑似打架糾紛，遂立即啟動快速打擊部隊，由民族路派出所副所長方右守率近30名警力於2分鐘內到場，惟現場並未發現打架情事。經迅速調閱周邊監視器發現有3部自小客車逃離現場，鎖定相關車號後，偵查隊及民族路派出所員警循線於萬華區長順街堤外停車場找到其中2部自小客車，現場尚聚集20多名青少年，立即通報萬華分局調集優勢警力到場逐一清查身分後依法偵辦。
經查，高姓男子及綽號「阿杜」2人債務糾紛，雙方自昨(9)日凌晨1時談判不成，高男友人於今(10)日凌晨率10餘人駕駛3部自小客車於凌晨1時前往大同區大龍街一帶欲找叫「阿杜」尋仇，行經大龍街120號前，誤認陳姓男子為「阿杜」同夥，將陳男強押上車前往中山區，並在車上予以毆打。
高男發現押錯人後，於民族東路與新生北路口將陳男予以放行。一群人等又轉往萬華區長順街河堤外聚集，大同分局偵查隊及民族路派出所組合警力循線趕赴聚集地，通報勤務指揮中心協請萬華分局啟動快打警力趕赴現場壓制，經查發現其中葉姓及羅姓男子涉案，並於渠等駕駛之自小客車內起出刀械、棒棍等物品，遂依妨害自由、傷害案帶回偵辦。目前正積極追緝其餘參與犯案後逃逸之共犯到案。
(中時)
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