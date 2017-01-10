中市推戶外教育 去年3萬學童參與

教育局長彭富源彭表示，透過戶外教育，讓學習與生活連結，激發學生學習動機！（陳世宗翻攝）

教育局今天於陽明大樓舉辦「戶外教育開發計畫及戶外教育活動安全管理研討會」，100多位教職人員共襄盛舉，交流戶外教育相關理念和推行現況！（陳世宗翻攝）

為鼓勵學生親近大自然，台中市政府教育局推出「台中市國小親山近海樂遊屯戶外教育計畫」，105年度共近3萬名學童參與，教育局也盤點120處戶外教育場所，建構出戶外教育地圖。10日在市府陽明大樓舉辦「戶外教育開發計畫及戶外教育活動安全管理研討會」，100多位教職人員共襄盛舉，交流戶外教育相關理念和推行現況，教育局長彭富源也出席參加。

今日研討會邀請新北市深坑國小校長郭雄軍及台中科技大學教授何昕家到場分享，與會者交流「從戶外教育政策談學校創新經營到十二年國教」、「戶外教育行政資源發表試辦說明」，及「戶外教育實務案例分享」等主題。透過持續完善戶外教育軟硬體設備，配合相關執行細節等建構標準作業流程，希望促進校際合作及教育資源分享、提升戶外教育實施成效。

教育局長彭富源表示，透過戶外教育，讓學習與生活連結，可激發學生學習動機，同時增進人際關係互動及團隊合作，感謝各校推動，也期待各校持續發展學校特色、投入戶外教育，希望透過今日的研討會，推廣好的理念及行政作法。

彭富源說，戶外教育計畫結合學校辦學與地方文化特色，今年已從山、海、屯及市區特色學校，遴選16所基地學校；並另外選定5所宿營基地學校，包括北屯區文昌國小及大坑國小、清水區清水國小、南區國光國小、和平區博愛國小，學生可夜宿教室，進行兩天一夜的進階戶外教育課程。此外，校外資源也盤點出120個場所，建構出戶外教育地圖。

教育局強調，105年度戶外教育實施成果，完成初級一日戶外教育行動共45梯隊，由基地學校提供校內課程及校外遊程；此外，進階戶外教育行動完成5梯隊、自主學習戶外教育行動4梯隊，由基地學校提供深度戶外教育活動，學生並夜宿學校或寄宿家庭。

(中時)