陸學生控告恐同教材 二審開庭陸媒拒報
近日兩岸學生教材的議題討論度頗高，不約而同都圍繞在爭議或錯誤的教材內容進行爭辯或控告，今日(10 日)大陸廣州中山大學學生秋白，在北京市高級人民法院控告教育部對於恐同教材內容沒有處理、監管不周，進行二審開庭，現場有聲援秋白的學生和社群媒體到場支持，希望北京高院能對恐同教材作出法律表態，為大陸LGBT團體的權益和能見度進行前線打擊。
大陸廣州中山大學的女大學生秋白，2015年8月控告大陸教育部對於恐同教材內容的監管不周，但是大陸教育部並未對教材做出任何的改善或處置，因此秋白2016年6月在北京市中級人民法院，再次對大陸教育部提告，獲得立案調查，但是在9月被以「不侵害原告合法權益」為由判決敗訴，而秋白也將判決結果上訴至北京市高級人民法院，並於今日(10日)進行二審。
該案在大陸進行一審時，仍獲得各大媒體報導，但是今日二審時，聲援秋白的社群媒體《LesPark拉拉公園》表示，該案因陸媒獲得來自官方的壓力，因此紛紛拒絕報導有關秋白對教育部提告的消息，僅有一兩家國外媒體(美國和日本)願意刊登消息。
距離秋白第一次控告大陸教育部漠視「恐同教材」已經過了一年半，大陸官方不但沒有任何具體作為和處理，甚至縮緊談論空間，對大陸媒體施壓，禁止報導二審開庭的相關新聞，讓秋白求助無門，也讓大陸LGBT團體權益無從伸張，更讓恐同的錯誤訊息得以繼續在大陸教材上存在和散布，與世界潮流和具體事實背道而馳。
(中時電子報)
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