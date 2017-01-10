爆偷腥尪曾談出軌：誰都會 女星尷尬回這句恐原諒
大陸女星佟麗婭多年前以「新疆小姐」選美亞軍身分進入演藝圈，日前更因接演《琅琊榜2》受到關注，沒想到近日卻爆出演員老公陳思誠疑似出軌，讓粉絲相當為她抱不平，而夫妻倆之前一起受訪談「婚外情」的片段現也被翻出，讓網友看了唏噓不已。
陳思誠近日被拍到和2女開總統套房，雖尚未出面說明狀況，但已被冠上出軌之名，而他和佟麗婭2014年剛結婚時，為宣傳電影一起受訪的畫面，近日也被挖出重溫，兩人被問到出軌問題，陳思誠坦言「這個東西一定有，每個人的背叛或者游離一定會有」，更說常問別人「你能原諒老公身體背叛，還是心靈背叛」，但他認為此題無解，屬於哲學性話題。
在陳思誠發表這番「出軌哲學」時，可見佟麗婭在旁面露尷尬神情，當記者問她對老公的見解有何看法時，當時她說自己新婚不久，不會擔心這問題，但若真面臨出軌時，也只表示「我覺得回家就好」，引來外界猜測她對這次老公爆出軌，應會選擇原諒對方，讓粉絲相當心疼。
(中時電子報)
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