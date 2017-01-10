「給我死出去」算妨害名譽？法官引《紅樓夢》判無罪

彰化縣田姓婦人指控婆婆及妯娌罵她「你這可惡的查某，給我死出去」及「不孝子孫」、「乞丐命」涉妨害名譽，彰化地方法院法官審理引用《紅樓夢》說文解字，表示「給我死出去」只是喝斥離開，等同「滾」的意思，並不構成侮辱，今日判決兩人無罪。

家住彰化市的田姓婦人，疑似與婆婆及小嬸感情不睦，前年6月的某晚雙方在住家巷口起爭執，當場，田婦先是遭到小嬸罵稱「不肖子孫、妳為什麼要住在這裡」；接著又婆婆也罵她「妳這可惡的查某，給我死出去」。

田婦認為遭到婆婆及妯娌的惡言斥責，名譽受損，為此具狀控告兩人涉嫌《妨害名譽》，全案經彰化地檢署偵辦聲請簡易判決，但法院認為仍應依通常程序審理，而法官審理後認為，遭控的婆婆和小嬸均無罪。

法官審酌婆婆及小嬸無罪的理由，是因為小嬸以「不孝子孫」評價田婦，只是對田婦是否孝順的外在行為的總括形容，非直接對人格予以羞辱貶抑。另外，「妳為什麼要住在這裡」純屬疑問句，也不構成公然侮辱。

而「乞丐命」與「皇帝命」在命理上常見，屬極端不同的命盤，小嬸的言行，只是認為田婦的命盤是乞丐命，並非指田婦是天生乞丐，也與公然侮辱罪要件不符。

至於婆婆斥罵的「妳這可惡的查某」，是平日對田婦觀察的主觀評價，而台語的「給我死出去」，則與國語的「妳給我離開，滾出去」是一樣的道理，並沒有侮辱的意思。

法官最後還引用中國古籍《紅樓夢》第88回記載「賈珍…因向鮑二說道『快滾罷』！」解釋「滾」的意思是喝斥眾人離去，也沒有貶抑人格的意涵。

(中時)