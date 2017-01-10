華航空巴合作 飛機維修升級

我要評比

中華航空與歐洲空中巴士公司( AIRBUS )簽署合作意向書（MOU），將由空中巴士支援華航，全面提升在台灣的維修、工程及技術訓練能力。

未來華航與空中巴士將全面強化維修合作，範圍涵蓋華航旗下營運的所有空中巴士機型，包括A350 XWB、A320及A330/A340家族，並共同評估各種技術與商務解決方案。

華航董事長何煖軒與空中巴士亞洲區客戶事務執行副總裁Jean-Francois Laval，今天在中華航空修護工廠簽署合作意向書，寫下台灣飛機維修新頁。

何煖軒表示，飛機維修工作極具高技術門檻和國際認證，雙方合作對於提升國家航空產業意義非凡。華航去年9月宣布積極朝此規劃，幾個月以來默默鴨子划水，在維修廠房土地取得上也承蒙桃園市長鄭文燦大力幫忙，如今華航兌現承諾，如願在今天公布這個喜訊，很高興與空中巴士簽署此項合作協議。

他指出，透過空中巴士的專業知識，期能加快提升華航與子公司台灣飛機維修股份有限公司維修與工程能力，為空中巴士的A350XWB等主要機型提供服務。

空中巴士亞洲區客戶事務執行副總裁Jean-Francois Laval表示，「空中巴士致力提供最佳產品與服務解決方案，幫助華航提升業務、維修與訓練等方面的能力。因此空中巴士非常高興能夠支援華航，在台灣開發民用航空相關業務。」

雙方將共同評估推升華航的改裝工程及客艙與機體修改服務；評估授權華航建立維修訓練中心可行性；提升華航在台灣的維修訓練能力，範圍涵蓋基礎訓練至維修人員訓練，雙方還將評估讓Satair Group，以及其它空中巴士旗下公司成為華航主要零件供應商。1060110

(中央社)