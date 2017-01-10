新北市：一例一休服務品質不打折
新北市副市長侯友宜今天表示，因應「一例一休」勞動新制上路，各單位因工作性質差異，面臨例假日勤務運作、人力調整的挑戰，市府將維持優質市政服務，品質不打折。
新北市長朱立倫休假出國訪問，侯友宜今天主持市政會議，他感謝各單位主管在朱立倫出國期間，仍兢兢業業於工作崗位。
對於「一例一休」的勞動新制衝擊，侯友宜說，在市政服務不打折的前提下，將通盤檢討既有勤務，核實精算加班費，發揮最大行政效能，並於農曆春節前準備就緒。
侯友宜說，會請市政府研考會嚴加督考各單位，是否充分運用人力？有無差勤的浪費，務必讓加班費降到最低。
侯友宜會後受訪表示，在「一例一休」政策推動後，市政府各局處已經啟動因應機制。但每一團隊的狀況不一樣，所以必須彈性處理。除了警察局、消防局等勤務比較特殊，比較繁忙的有環保局。
但他強調，經過是算之後的環保局加班費，是否真的必須如此的高？精算之後，必須了解有無浮報、虛報？有無因此藉機增加福利？這些市府都精算，也不能因此影響服務的品質、服務量，目前也在調整中。
侯友宜舉例，各單位首長、主管的座車駕駛，到底勤務要怎樣調整？也是必須研議。因為，有時候，一開車就12小時，「一例一休」之後，人力如何替換、補充，都是考驗。
他說，調整因應的方案已經就緒，人力調整也到位。對於市民的服務品質不打折。
侯友宜日前在自己臉書表示，一例一休沸沸揚揚，風波不停，從修法至今，還是只有亂一個字能形容。往週休二日邁進沒有錯，歐美休假制度是進步國家未來的趨勢，但是在沒有做好準備、沒有緩衝期、配套不完善的情況下，「一例一休」增加老闆人事成本，員工想加班老闆不給加寧願放假，普羅大眾面臨物價上漲，薪水呢，還是沒有起色。1060110
(中央社)
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