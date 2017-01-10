春節短國旅夯 星級飯店訂房率逾8成

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台南是最有春節氛圍的城市之一，台南晶英酒店表示，除夕到初五期間平均訂房已經超過9成5，其中初一到初三更是全館客滿，業者也和台南帆布行廣富號聯名推出托特包，要送給入住旅客。（台南晶英酒店提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年1月10日

農曆春節即將到來，觀光局今天表示，農曆春節除夕至初五全台旅宿平均訂房率約43.71%，但多數熱門旅遊景點飯店都表示，訂房已超過8成。

今年農曆春節有6天，假期不夠長，許多人乾脆放棄出國改在台灣玩，觀光局今天表示，春節期間民眾除了返鄉團圓之外，也愛利用年節假期到戶外踏青旅遊。

根據觀光局統計，目前春節除夕至初五，全台觀光旅館、旅館及民宿平均訂房率約為43.71%，各縣市都還有空房。

儘管全台各縣市都還有空房可預訂，不過，全台熱門飯店早就被搶訂，雲朗觀光集團表示，示春節期間，總體訂房率約8成5，特別的是初一之後在觀光景點區域的雲品溫泉酒店日月潭與翰品酒店花蓮，住房率特別高。

北投大地酒店也表示，除夕到初五目前訂房率已達9成5，平均住一晚要價新台幣1萬5000元以上；礁溪老爺酒店也說，過年期間訂房幾乎全滿，主要客群以家庭、親子為主，一泊二食每晚1萬8000元起跳，幾個月前就已有高詢問度。

晶華集團旗下礁溪捷絲旅春節期間住房率也有9成，平均房價8500元；同集團晶泉丰旅住房率也有85%，平均房價約1萬1000元。

台南晶英酒店表示，台南是最有春節氛圍的城市之一春節期間推出一泊一食9000元起的專案，除夕到初五期間平均訂房已經超過9成5，其中初一到初三更是全館客滿，業者也和台南帆布行廣富號聯名推出托特包，要送給入住旅客。

去年底剛開幕的高雄英迪格酒店也表示，春節返鄉、旅遊潮刺激中南部旅遊市場，春節期間平均房價上看8000元，訂房率也有7到8成，預估農曆春節前就會滿房。1060110

(中央社)