ㄚ桃園哥搭機捷 LINE貼圖上線

桃園市政府搭配農曆春節，以及即將通車的機場捷運，推出「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」LINE免費貼圖，桃園市政府新聞處長張惇涵今天表示，歡迎下載，一秒愛上桃園。

張惇涵說，以桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥為主角的16款貼圖，自今年1月10日起至2月9日止，只要加入「桃園市政府LINE官方帳號」好友，就可以免費下載貼圖，使用期限為90天。

他說明，國人引頸期盼的機場捷運即將通車，農曆春節假期也即將到來，桃園市政府推出「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」LINE貼圖，融合機場捷運意象，設計師徐千舜以日常生活用語、活潑生動的筆觸，貼圖中可看見ㄚ桃搭乘紫色車身的機捷直達車，大喊「爽！出國去！」適合搭配春節旅遊旺季使用；園哥則搭乘藍色車身的機捷普通車，說「掰！回家囉！」則適合返鄉遊子報平安。

張惇涵指出，另外，還可以看到園哥站在A12機場第一航廈站的月台前，大叫時下流行用語「滿滿的大平台」，他說，滿滿的活潑設計，相信會是新春期間最實用的貼圖組合。

張惇涵也說明，「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」16款貼圖裡，還有市長鄭文燦客串軋一角，並以今年市府推出的春聯「金雞迎春」和「吉慶豐年」兩款賀詞，提早向市民朋友們拜個早年。今年的春聯與福袋也即將公布，希望透過LINE貼圖、春聯、福袋等方式，讓市民朋友們彼此祝賀新年、傳達心意，溝通更親密。

他表示，平日對話裡常用到的「OK」、「NO」、「愛你喲」、「加一」、「哥很帥」、「姐很忙」、「94狂」等內容，適合在各種情境下使用，讓家人、朋友、同事間對話更有趣。

關於結合ㄚ桃、園哥的討喜形象，推出LINE貼圖的計畫，張惇涵也感謝市議員們在議會質詢的建議與支持，「桃園市政府LINE官方帳號」目前已有超過55萬名好友，市府定期透過官方LINE帳號，公告最新的民生資訊、市政動態及活動訊息，每個月也舉辦LINE On Air活動，與市民互動，長期以來，都獲得市民朋友廣大的迴響。

他說，市府會持續透過官方LINE帳號，提供最充分的實用訊息，也歡迎更多朋友，加入「桃園市政府LINE官方帳號」，除了下載免費貼圖外，還可以獲得更多桃園第一手消息，透過即時通訊軟體，一秒愛上桃園。1060110

(中央社)