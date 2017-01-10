台南工業區事業廢棄物無處燒 處理費飆漲3倍仍堆積如山

台南市議員林燕祝（右）、林美燕（左）接獲工業區廠商陳情，要求環保局解決事業廢棄物堆積如山的問題。（洪榮志攝）

事業廢棄物處理費用飆漲，不少廠商無力負擔，導致台南市10處工業區垃圾堆積如山。民代要求環保局10天之內提出解決方案，否則將載到市府廣場傾倒；但環保局僅承諾待焚化爐歲修完成後，如果還有餘力願協助處理，惟廠商也需進行前端的垃圾分類。

台南市議員林燕祝、林美燕指出，受到岡山焚化廠停收外縣市垃圾的影響，台南市有高達10處工業區、上百家工廠事業廢棄物被迫擺爛，即使代清運年費狂漲3倍多仍無法消化，造成工業區內的事業垃圾隨處可見，農曆年前恐惡化加劇。

2位議員說，根據經發局的資料，目前至少有永康、安平、南科工、樹谷、仁德、保安、佳里、官田、總頭寮及和順等處工業區廠商協進會紛紛反映，指事業廢棄物處理費自去年開始漲價，每年自10萬起漲到15萬，目前更達18萬，小吃店則由5000元漲到1萬8000元，漲幅驚人，結果依舊無力清運，大量垃圾堆積在工業區內的垃圾子車旁，廠商為此備感困擾。

林燕祝表示，環保法規新設工業區需設置焚化及汙水處理設施，環保、經發主管單位卻沒有落實執行；民間清運公司過去都載往岡山焚化廠處理，現因該廠暫停對外焚化，導致台南上百家工廠垃圾無處可去，收費漲得離譜，環保局為何不能有效處理？

林美燕也認為，工業區設焚化廠屬基本配套措施，招商中的新吉工業區同樣只「輔導」廠商進駐時設資源回收區，但卻未強制規畫焚化廠，一旦代清運管道出狀況，事業廢棄物問題立刻浮現，持續下去不但造成環境汙染，既有焚化廠使用壽命也將因此縮短。

環保局則強調，該局已加強勾稽查核清運業者營運紀錄，如有壟斷及哄抬情事，除依廢清法查處外，也將移請公平交易委員會辦理。至於受到岡山焚化廠歲修影響，台南市每月短收的事業廢棄物約5000至6000噸，為免造成與民爭利，已與相關單位及業者協商，待台南市焚化爐有處理餘裕容納，絕對不會拒收，但也籲請廠商與清運業者共同配合前端的垃圾分類。

(中時)