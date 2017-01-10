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「時來運轉」推出新單元，由尉遲佩玉主持「運彩氣象站」。(馬樹立攝)

《時來運轉》運彩氣象站1/10-1/16 NBA觀賽重點

「時來運轉」新年度特別製作新單元「運彩氣象站」，每星期二提供新舊彩迷們一整個星期的運彩戰況，彩迷們可以掌握七天下場投注的最佳時機點。「運彩氣象站」由尉遲佩玉主持，中時電子報影音製作小組製作，每星期二都將推出新一周的氣象站，大家一起為賽事加溫。

「運彩氣象站」將一星期七天的運彩投注情況，一次報給新舊彩迷參考。(本報系與台灣運彩提供)

1月10日(星期二)

奧克拉荷馬雷霆對芝加哥公牛：

單場加場中投注：威少與本季第18次大三元擦身而過，仍帶領雷霆痛宰公牛，突破公牛的主場優勢。兩隊本季首度對決，加上場中投注加持，熱力達90。

1月11日(星期三)

波士頓賽爾提克對多倫多暴龍：

單場投注：東區第二名與第三名正面交鋒，上次對戰暴龍在客場揚長而去，綠衫軍此次勢必想踢館復仇。兩隊戰績逐漸靠近，本場對戰可能影響目前在東區的排名，熱力已達95。

「運彩氣象站」每星期二推出新一周的新投注內容，敬請鎖定收看。(馬樹立攝)

1月12日(星期四)

曼菲斯灰熊對奧克拉荷馬雷霆：

單場投注：灰熊黑白雙煞大戰雷霆一哥威斯布魯克，灰熊前次在主場擊潰雷霆,本場雷霆勢必全力反擊。兩隊實力旗鼓相當，威斯布魯克能否再次取得大三元，熱力達90。

1月13日(星期五)

底特律活塞對金州勇士：

單場加場中投注：走出低潮的活塞作客挑戰西區霸主勇士，勇士挑戰主場對戰7連勝。兩隊近10次在例行賽的交手，活塞僅贏了一場，且勇士本季面對東區球隊的勝率超過8成，熱力為85。

1月14日(星期六)

波士頓賽爾提克對亞特蘭大老鷹：

單場加場中投注：塞爾提克為近期東區最炙熱的球隊，近期賽事展現強大進攻火力，老鷹近期面臨球隊重整，年輕球員搶出頭。兩隊近況皆為東區狀況最火熱的球隊，本場對戰精采可期，熱力高達95。

1月15日(星期日)

奧蘭多魔術對猶他爵士：

單場投注：內線戰力完整的魔術將與全聯盟防守最強悍的爵士正面交鋒，魔術季前補進兩名禁區大將，但投資卻未反映在戰績上。反觀主力球員飽受傷病困擾的爵士，仍靠著優異的團隊防守在西北組稱霸。另外午間開放一場澳洲職籃場中投注，喜愛投注籃球賽事的朋友們可以多多參考，為賽事加溫，熱力90

1月16日(星期一)

底特律活塞對洛杉磯湖人：

單場投注：2003年冠軍賽組合再次對決,看看由新生代中鋒德拉蒙德帶領的新壞孩子，面對後Kobe時代的新湖人軍，能否踢館成功？成觀察重點。兩隊皆為季後賽席次做努力，熱力達80。

(中時電子報)