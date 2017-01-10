男子護花開槍 警循線逮捕並起出3槍
臺南市中西區光天化日發生一起槍擊案，黃姓酒店小姐與男友在路邊吵架，張姓追求者得知竟夥同友人持槍趕往護花，還對空鳴槍替意中人出氣。警方今天循線逮獲張某，並起出3把改造手槍及安毒，訊後依槍砲、毒品等罪嫌法辦。
20歲的張某與黃女在臺南市某酒店相識後，對黃女展開追求；黃女聲稱雖與黃姓男友經常吵架，但2人仍在交往中，因此拒絕張某的追求。
張某多次勸黃女離開男友，還保證將來一定會疼惜她；黃某得知張某追求女友頗為生氣，不僅常在臉書對張嗆聲，還為此多次與女友吵架，導致黃女乾脆封鎖男友的臉書，並拒絕與對方見面。
黃某得知女友定時會到中西區某眼鏡行購買隱形眼鏡，於是前往該處守候。8日上午11時黃女果然出現，2人見面又吵了起來；當時張某正好打電話給黃女，得知黃女被黃某堵到，立即夥同周姓友人分持手槍、開山刀趕往現場。
張、周2人趕到時，黃某正好駕車離開，張某於是掏槍對空鳴槍示威，讓一旁的黃女也嚇了一跳。
案發後，管轄的市警二分局循線查知張某涉案，正巧市刑大專案隊警員冷澤泉為查槍械案已監控張某多時，雙方於今天會同前往張某的永康、安南區等住所搜所，當場起出改造手槍3把、子彈1顆、二級毒品安非他命1小包、毒品吸食器及開山刀1把等。
(中時)
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