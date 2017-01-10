塑膠籃可裝禽蛋？　傳農委會鬧內鬨

禽蛋限用一次性包材，是否還能使用傳統塑膠籃，農委會內部傳歧見。(楊騰凱攝)

禽蛋去年底開始限用一次性包材，卻有業者找出漏洞，直指法規只寫「一次性包材」，未限定材質，要求將塑膠籃當一次性包材用。原本防檢局也接受將塑膠籃視為一次性包材，但昨日傳出農委會高層不認同此看法，內部對政策出現歧見。

對於禽蛋業者點出法規問題，農委會防檢局長黃㯖昌表示，法規沒說塑膠不能當一次性包材，禽蛋業者若有此要求，在法令原則上接受。不料，防檢局的看法曝光後，傳出負責督導防檢局的農委會副主委黃金城，對此事持不同意見，黃金城昨日接受媒體採訪時表示，不認同防檢局將塑膠箱視為一次性包材。

黃㯖昌指出，政策不同調的消息傳出後，他有與黃金城聯絡，黃金城告知他，並未對政策表達認同或不認同，內部定調很清楚，不管業者用木箱、紙箱還是塑膠籃，只要只用一次都合法，不會讓第一線執法單位混淆，取締目標將針對一眼看上去髒兮兮的塑膠籃，新、舊其實很容易判別。

黃㯖昌坦言，禽蛋業者提出塑膠籃只用一次的要求，確實是存有僥倖的心態，未來將對業者使用的塑膠蛋箱進貨及出貨紀錄，配合QR code追溯標示加強查核，好防止業者回收、重複來回於蛋禽場間使用，「我不會讓他們有偷雞摸狗的機會」。

黃金城也否認內部不同調一事，他說，母法《動物傳染病防治條例》中，確實未定義一次性包材的材質，假如防檢局同意禽蛋業者把塑膠籃當一次性包材使用，就須做好稽查，一次性包材也只是過渡期的做法，農委會長遠目標仍是輔導禽蛋都經過洗選，從根本改善疫病傳染問題，目前市面上約50％的禽蛋未經洗選，農委會將加強設立洗選場，洗選過後不論有什麼材質包裝，都不會有太大問題。

(中時)