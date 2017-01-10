台灣飛機維修再升級 華航與空中巴士深化合作

我要評比

中華航空與歐洲空中巴士公司（AIRBUS）10日舉行簽署合作意向書（MOU）， 由華航董事長何煖軒（前左）與空中巴士亞洲區客戶事務執行副總裁Jean-Francois Laval（前右）代表簽署。（陳麒全攝）

何煖軒指出，透過空中巴士的專業知識，期能加快提升華航與子公司台灣飛機維修股份有限公司維修與工程能力，為空中巴士的A350XWB等主要機型提供服務。（陳麒全攝）

中華航空與歐洲空中巴士公司（AIRBUS）10日舉行簽署合作意向書（MOU），空巴公司將支援華航技術，全面提升在台灣的維修、工程，以及技術訓練能力。根據協議，未來華航與空中巴士將全面強化維修合作，範圍涵蓋華航旗下營運的所有空中巴士機型，包括A350-XWB、A320、以及A330／A340等空巴機型，並共同評估各種技術與商務解決方案。

(中時)