Optimer捐美金30萬給翁啟惠 檢方續調全卷資料

浩鼎公司董事長張念慈賄賂前中央研究院院長翁啟惠，士林地檢署偵結以貪汙罪嫌起訴，但他否認犯罪，其實早在2012年4月，美國證券交易委員會(SEC)針對30萬美金捐助，已經展開調查，從張念慈提供給檢方的資料顯示，美國SEC的調查已經在2015年11月18日偵結，但檢方仍持續透過台美司法互助繼續調查，希望能取得美方當時調查的全卷資料。

檢方表示，Optimer公司在2011年為美國NASDAQ（那斯達克），為了要能持續與中研院合作，7月18日捐助美金30萬給翁啟惠位於Scripps的實驗室，但合作案卻無疾而終，引起Optimer公司董事會的不滿，在內部高層討論後，隔年4月，向美國司法調查單位檢舉，同時展開調查。張念慈解釋，因內部人事鬥爭，4月25日因而辭去董事長職務。

Optimer公司配合調查，依美國海外反貪腐法，禁止美國公司行賄外國官員，經過3年的調查，以查無實證簽結。

(中時)