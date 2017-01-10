華航與日航全面共用班號 台日航線每周240班服務
中華航空公司與日本航空今 (10) 日在台灣桃園簽署合作意向書 (Memorandum of Understanding, MOU)，台日兩航將在客運、貨運擴大策略聯盟，拓展雙方正式合作關係，擴大客戶服務，也強化產業競爭力，進而為台日旅客提供更便利、更優質的服務。
考量國人向來喜愛日本旅遊，日航與華航跨聯盟攜手合作，將擴大共用班號合作，於台日航線展開全面性的共用班號服務，總合作班次將由原來的松山-羽田航線每周28班，全面增加為每周240班 (每季班表不同，合作班次將有所增減)，此次擴大共用班號合作將優化彼此產品，大幅提升雙方台日航段市占率及承載率。
新增的共用班號合作共分為兩個部分，首先是雙方皆有營運的桃園-成田/大阪/名古屋及高雄-成田等4條航段；此外，華航亦將提供另外15條日本航段 (包含桃園-札幌/靜岡/富山/廣島/高松/福岡/宮崎/鹿兒島/琉球/石垣島；高雄-大阪/札幌/熊本/琉球；台南-大阪) 與日航進行共用班號，合作後，雙方班次皆大幅增加，具有華航班號由桃園往東京成田的航班將由每周21班增加為35班，日航則將由每周14班增加為每35班。
華航將於2月下旬起於官網開放民眾訂位購票，不但提升日本人來台意願，並提供台灣旅客更多商品選擇，更具旅遊彈性與便利性，也讓華航與日航整體台日飛航網絡更加緊密結合。
(工商)
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