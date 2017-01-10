退休校長遭爆爽領退休金 竹縣說月領5萬
新竹縣徐姓退休女校長遭爆1年請278天病假，照領近百萬校長薪水後，又申請退休爽領百萬退休金。新竹縣教育處今天表示，女校長請假均合乎規定，退休月領5萬多。
對於媒體爆料，新竹縣府人事處說明，依規定公務人員若請假超過1年，就必須留職停薪，但徐校長並未超過，仍依規定以車禍開刀換人工關節為由，檢附醫生證明，申請延長病假，本俸加上校長職務加給，每月約7萬多元薪水；至於退休後，則月領5萬多元
教育處則表示，徐校長請假事務「均依法申請」，未聽聞因不滿調動才申請退休，至於參與年金抗議，屬於退休後個人生活行為，教育處無從置喙。
新竹縣50歲退休女校長徐慧芯，遭爆因不滿縣府將她分發到不滿意的學校，1年請了278天病假，卻仍爽領近百萬校長薪水；請完假後，又申請退休，領回百萬退休金，退休後成為抗議年金達人。
記者致電女校長，但她未接電話。根據媒體報導，徐慧芯否認並喊冤，表示單純因身體健康因素請假，並於去年8月1日申請提前退休。1060110
(中央社)
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