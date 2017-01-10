奧克蘭男網》盧彥勳力抗時差、流感 逆轉晉16強
結束印度清奈新球季首站，台灣網球一哥盧彥勳，動身前往紐西蘭奧克蘭男網賽，10日單打首輪迎戰俄羅斯20歲新秀、世界排名51的卡察諾夫﹙Karen Khachanov﹚，盧彥勳耗費2小時38分鐘打出精彩逆轉勝，4比6、7比6(5)、7比6(9)挺進次輪。
上周在印度得流感併發支氣管炎的盧彥勳，至奧克蘭後特地跟大會執行長要求多休息一天。10日身體稍微好轉，盧彥勳碰上世界排名61的卡察諾夫仍打得不輕鬆，卡察諾夫去年才在成都公開賽封王，讓盧彥勳開賽就遭遇苦戰，第9局遭破發4比6讓出。次盤雙方勢均力敵拚戰至搶7，盧彥勳在4比5落後情況下連下3分，7比5將戰線延長至第3盤。
決勝盤盧彥勳率先破發對手，但第10局盧彥勳錯過兩個賽末點，反倒被卡察諾夫破發，雙方又到搶7決勝負。搶7逃過2個賽末點的盧彥勳，8比9後連拿3分，艱辛拿下勝利挺進16強。
盧彥勳坦言，此行自印度轉到奧克蘭，除了要和時差作戰，又要和自己的咳嗽對抗，「對手年輕且擁有很好的發球，很高興自己堅持到最後。尤其第三盤的搶七局有沈住氣，等到對手二發做攻擊，一舉拿下勝利。」
盧彥勳下一戰將遭遇世界排名33、大會第7種子美國好手強森(Steve Johnson)，他最近一次封王是去年的英國諾丁罕網賽，過去兩人3度交手，盧彥勳拿下2勝1負。
(中時電子報)
關鍵字：盧彥勳
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