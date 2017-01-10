元宵、中秋都要放天燈！平溪躍升為來台旅客最愛前10名

平溪天燈平溪場。（謝佑欣攝 新北市觀旅局提供）

只要夠喜歡，就沒有辦不到的等待。就可以一直靠信仰愛情，堅持下去….那些年，三五好友齊聚平溪，看小火車緩緩穿過鐵道，在老街裡大啖小吃，而最忘不了的是在接近黃昏時，在天燈上寫下各自願望，然後靜靜等候天燈升空！今年元宵和中秋節，期盼和我許願的親朋好友仍在我身邊，在平溪天燈見證下，度過每一個重要時刻。

今年春節想好要去哪玩了嗎？攜家帶眷、三五好友相揪一起去平溪玩吧！今（10日）新北市政府舉辦「2017新北市平溪天燈節」活動起跑記者會，2017天燈節將於2月11日（元宵節）及10月4日（中秋節）舉辦，而平溪地方商圈更舉辦一整年的系列活動，歡迎全球旅客一起來平溪玩玩！

平溪十分瀑布。（達志影像／shutterstock提供）

平溪躍升為來台旅客最愛前10名

新北市政府葉惠青副市長表示，平溪天燈節經過多年推廣，每年吸引無數國內外遊客造訪，屢獲國際的肯定與推崇，據交通部觀光局105年最新統計資料，平溪更首度躍升為來台自由行旅客最喜愛的前10大熱門景點之一。

平溪天燈受到大小朋友歡迎。（新北市觀旅局提供）

此外，去年平溪天燈節也獲得國家地理雜誌推薦為「全球10大最佳冬季旅遊」之一，再次證明平溪在國際上的熱門程度及觀光魅力。

而平溪地區之所以受到歡迎，不只是天燈，更要歸功於平溪的極具特色的山城美景及歷史人文，平溪當地的商圈、協會，也推出了一系列的在地特色活動，共同致力於推廣平溪地區觀光，讓更多人認識平溪這塊美好的土地。

新北市觀光旅遊局表示，平溪地區經過多年來的積極推廣，現在的平溪，不分時節都有許多的國內外旅客，遊客絡繹不絕。站在兼顧地方發展的角度，保留在元宵節於十分地區放天燈的傳統習俗，而中秋節則於平溪舉辦第二場次，並於全年度期間宣傳平溪觀光特色，拉長宣傳效期，讓平溪地區維持整年度的觀光熱度。

新北市平溪天燈節0110活動起跑記者會。（新北市觀旅局提供）

2/11當天放券免費券

天燈施平溪深受國外遊客的喜愛，近年來，尤其是日韓旅客更有大幅成長的趨勢，因此這次活動也特別邀請到近期更名的公益財團法人日本台灣交流協會，出席2/11元宵節的天燈節，同時邀請台北市日僑學校、新北市十分國小學生攜手創作，共同繪製活動當天所施放的台日交流意象大型主燈，展現台日雙方觀光交流的友好關係及永續性，攜手為世界祝福。

而2/11活動當天，免費的天燈施放券當日上午10:00將於活動現場開始發放，想親身體驗上百盞天燈齊放壯觀場面的朋友，歡迎全球旅客一起來平溪，在天燈許願祝福下，迎向美好的未來！

(中時電子報)