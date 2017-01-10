新聞深喉嚨》「一例一休」髮夾彎來了？「電業法」風暴馬上到？

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工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻9日透露，就 「一例一休」的風暴，蔡總統與行政院長林全上週分別邀請了「企業主」到府了解困擾。秦嘉鴻說，他當場把工業區廠商的心聲「老實告訴了總統和院長」。而工業區廠商的共同問題是，大家都怕違法，因此都不敢讓員工加班，結果，就變成企業沒有人可以來加班，勞工則沒有班可以加，勞資雙方都苦不堪言。秦嘉鴻因此當面向「英全」建議：「一例一休」要有彈性工時的配套措施，例如加班時數從46小時提升到52小時，彈性工時是以月計、或以年計，則交由各行各業進行勞資協商即可。對彈性工時的建議，秦嘉鴻表示，蔡總統與林全都有聽進去，也「允諾將朝此方向訂定配套措施」。不是吧？所謂「進步立法」又要「髮夾彎」了？而當遇到困難時，就偷偷約企業主見面，還說不叫「資進黨」？

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跟全國人民息息相關的重大民生經濟政策《電業法》，10日在立法院二讀闖關通過，其中四大重點包括了「自由化」，「分拆台電」，「供電義務」與「發展再生能源」等，但一直以來的各種質疑，也將就此爆發！未來，發電業要賺，輸電業要賺，售電業要賺 過去由台電吸收的成本，民間業者恐全部轉嫁消費者，電價幾乎不可能漲，以台電去年大賺300多億元為例，大多上繳國庫，未來民間業者以營利為目的，等於將利潤從國庫轉移給財團。至於核能退場，火力發電勢必大幅增加，而發展綠能「利弊互見」，供電不穩，成本問題幾乎「無解」。而綜合以上種種爭議，實在很難理解新政府有了「一例一休」倉促立法的殷鑑，為何還要非要在臨時會強渡關山修《電業法》，莫非其中有什麼八卦？

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蔡總統任內第二度出訪的「英捷專案」，台北時間10日抵達尼加拉瓜，而蔡總統也順利會見了尼加拉瓜總統奧德嘉。「特立獨行」的奧德嘉，原本就被視為是此行最大的「變數」，甚至總統府行前發布的官方版行程與新聞工作手冊，在尼加拉瓜還「留白」不敢直接列上「蔡奧會」。而抵達尼加拉瓜後，隨行記者被安排到飯店下榻休息，卻赫然發現尼加拉瓜當地電視台在直播「蔡奧會」，找上外交部抗議，部長李大維卻說是下了飛機才確定奧德嘉時間，連我駐尼加拉瓜大使都不知情。而總統府發言人黃重諺也只能尷尬「圓場」，說台灣記者被漏新聞，且元首閉門會談變成直播實境秀，可能是「奧德嘉比較熱情」。這到底是故意給我方「穿小鞋」？或者奧德嘉個人風格？難道真是一種難以理解的「中南美熱情」啦？

相較於馬前總統「外交休兵」政策一再強調的「零意外」，蔡總統的「踏實外交」卻少不了「驚喜」或是「驚奇」。其中一個非常值得注意，卻被輕描淡寫帶過的訊息是，在美國過境期間，蔡總統接見德州參議員克魯茲時，終於鬆口坦承TPP「看起來是沒有希望」，推動台美之間簽署自由貿易協定是「新方向」，如此重大經貿政策的改弦更張，機會是什麼？風險是什麼？利益是什麼？代價是什麼？充分評估過了嗎？似乎該有更完整的說明。而時間10日凌晨，蔡總統與宏都拉斯總統葉南德茲見面，葉南德茲當面稱蔡總統是「宏都拉斯最敬愛的女兒」…，「中華民國總統」變「宏都拉斯女兒」，這到底是什麼意思？

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日本防衛省統合幕僚監部9日晚間發布消息，6架解放軍的轟-6轟炸機與1架預警機、1架偵察機，在當天下午通過對馬海峽飛往日本海，雖未侵犯日本領空，但大批日本空自戰機緊急升空對應。而早在防衛省公布正式消息前，許多日本網友9日下午就在「推特」分享照片，聲稱在石川縣小松基地、茨城縣百里基地，甚至沖繩的那霸基地、九州的新田原基地，都看到自衛隊戰機緊急升空，連濱松基地的E-767空中預警機也緊急出動，認為可能發生大事。而大陸《環球時報》則反嗆，解放軍海空軍突破第一島鏈將是常態化訓練，質疑日本這麼大反應是「搞事」，看來不只台灣海峽，對馬海峽，甚至津輕海峽，恐怕都進入了多事之秋？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)