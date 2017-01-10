習近平1/15訪瑞士 出席WEF年會

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中國大陸外交部發言人陸慷今天宣布，大陸國家主席習近平15至18日將對瑞士進行國是訪問，並於17日出席在瑞士達佛斯舉行的世界經濟論壇（WEF）年會。

大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷主動宣布習近平出訪瑞士的訊息。

陸慷說，習近平訪問瑞士4天期間，將應邀出席17日在達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇2017年會，並於18日訪問聯合國日內瓦總部、世界衛生組織（WHO）和國際奧林匹克委員會（IOC）。

英國金融時報2016年12月引述消息人士說法報導，世界經濟論壇準備在2017年會上歡迎習近平，這將是大陸國家主席首次出席。

在世界經濟論壇2016年會上，大陸派出國家副主席李源潮、中國證券監督管理委員會副主席方星海出席。當時大陸股匯市動盪，報導形容北京方面不願在世界經濟論壇「拋頭露面」。

香港大公網日前報導，習近平訪問瑞士期間，中瑞代表團將於16日會談，聚焦雙方在經濟和科技方面合作，並討論世界貿易、金融體系、環境保護和敘利亞局勢等議題。1060110

(中央社)