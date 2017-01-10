前新竹市長許明財衝民調 公開宴客感恩相挺

前新竹市長許明財（中），10日公開向大眾宣布，已加入國民黨中央推出的「2018縣市長培育計畫」，盼一路以來支持他的夥伴繼續相挺。（郭芝函攝）

前新竹市長許明財10日席開10桌，宴請鄉里人士及過去市府團隊，向大家宣布，加入國民黨中央推出的「2018縣市長培育計畫」，感恩一路以來支持他的夥伴，盼大眾繼續相挺，讓黨內預選民調勝出。

「不是參選說明會啦！」他說，這2年痛定思痛，決心參與國民黨中央「2018縣市長培育計畫」，而黨內也將舉辦預選民調，全依制度程序執行，僅懇託大家給予機會，讓他全力以赴，為新竹市創造更好生活空間。

10日許明財以「與您同行、義無反顧」口號宣示，盼大家支持的黨內12至14日電話民調，前市長童勝男、前立委張蔡美及市議員許文棟、張祖琰、吳青山，蕭志潔、前國民黨新竹市黨部主委周卓煇、曾任各地黨部主委的楊元勛均到場聲援。

前市長童勝男說，培育人才相當重要，過去他曾培育了100多位碩博士，而許明財就是能培育人才的領導人，很開心許還有這份熱忱與勇氣，對於黨部舉辦的民調，童希望所有參加的人，都按規定公平競爭，讓有能力的人出頭天。

(中時)