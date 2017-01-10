海關查獲旅客疑走私象牙 依法送辦

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財政部關務署台北關昨天查獲陳姓旅客走私象牙1支，屬1級野生動物保育類產製品，違反野生動物保育法，全案移送司法機關偵辦。

台北關表示，9日下午5時30分，查獲來自北京返國的陳姓旅客，走私象牙1支淨重10.22公斤，屬1級野生動物保育類產製品，違反野生動物保育法，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金，全案移送桃檢偵辦。1060110

(中央社)