青年教育帳戶 徐國勇：薪水3萬元非22k
行政院發言人徐國勇今天表示，政府今年將推動的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，參與計畫高中職生畢業後薪水絕非22K而是保障3萬1009元，也並非全都夜班工作。
媒體今天報導，為落實總統蔡英文選前承諾、鼓勵高中職畢業生先就業再升學，行政院統籌教育部推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，砸下新台幣72億元經費協助青年就業，政策8月上路。但各部會找到的工作多是夜班、輪班工作，有些薪資僅22K（2萬2000元），只能幫青年找到廉價工作，部會自己都坦言要檢討。
徐國勇下午澄清，關於青年就業儲蓄帳戶方案，高中職生畢業後先進入職場，前政府給22K是直接補助雇主，但新政府是補助給年輕人，所以參與這項計畫的年輕人除最低工資的2萬1009元外，還會再加上勞動部與教育部各直接補助的5000元，所以等於薪水是保障3萬1009元，因此媒體報導是誤會。
另關於給青年人的工作是否都是夜班不好的工作？徐國勇說「這想太多了吧」，有些工作性質要輪班，但不一定全部都是夜班，也有日班，目前勞動部與教育部正在盤整中，1月底才會公布職缺類別，「不知道哪來的訊息」。
他進一步表示，這項方案試辦期預估5000個名額，1月底公布職缺類別、5月會公布職缺與工作內容，學生6月畢業可以立即申請。1060110
(中央社)
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