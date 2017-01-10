69年前勒令退伍男同志 91歲獲正名榮退
1948年因同志身分而遭以「不受歡迎」為由勒令退伍的91歲老兵，美國空軍在69年後終於將他的退伍身份更正為「榮退」。
美聯社報導，康乃狄克州諾瓦克（Norwalk）的史派爾斯（H. Edward Spires）1946到1948年服役空軍任牧師助手，官拜中士。他去年11月興訟後，空軍作出上述回應。
在對史派爾斯的性向進行調查後，他1948年遭勒令退伍。
史派爾斯的律師指出，美國軍隊同性戀身分不公開的「不問不說」（Don't Ask, Don't Tell）政策在2010年廢除後，空軍原本還駁回史派爾斯的申請，理由是他的服役紀錄很可能已在1973年毀於祝融。
空軍軍職紀錄矯正局（Air Force Board for Correction of Military Records）6日通知史派爾斯，榮退已獲空軍審查委員會局（Air Force Review Boards Agency）批准。
律師說史派爾斯健康欠佳，盼獲軍事葬禮。空軍上述修正後，這個願望有可能實現。
史派爾斯的伴侶羅森柏格（David Rosenberg）去年11月在耶魯大學法學院（Yale Law School）1場簡報中說：「信仰堅定的他在行伍恪盡做為牧師助手的職責、生命和工作為週遭的人帶來喜悅，卻將在國人不受歡迎的眼光中撒手人寰，實在不可思議。」
康州選出的民主黨聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）聲援本案。他今天說，空軍的決定「修正了令人難以置信的不公義」。（譯者：中央社何宏儒）1060110
(中央社)
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