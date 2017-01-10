菲國表態東協不談南海仲裁 陸表歡迎
菲律賓官員近期表態不會將南海仲裁列入今年東協會議討論議題。中國大陸外交部發言人陸慷今天說，大陸對此表示歡迎，南海問題從不是也不可能成為大陸與東協之間的問題。
據外電報導，菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay）、副外長馬納羅（Enrique Manalo）近期分別說，菲國今年擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國期間，不會將南海仲裁案列入東協會議討論議題。
大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷回應陸媒提問時說，南海問題「從來就不是，也不可能成為中國和東盟（東協）之間的問題」。
陸慷表示，大陸歡迎菲律賓政府上述表態，「南海問題本來就只是中國和部分東盟國家之間的問題，從來就不是中國和東盟之間的問題」。
他重申陸方在解決南海問題上提出的「雙軌思路」說，大陸願意繼續致力與「有關直接當事國」透過磋商談判和平解決南海有關爭議，並與東協國家共同維護本地區的和平與穩定。
陸慷說，今年是東協成立50週年，大陸一向高度重視東協在本地區事務中的重要作用，願意與菲律賓方面加強溝通對話，支持菲律賓政府推展作為東協輪值主席國的相關工作。
他表示，大陸也願與東協國家共同聚焦發展合作，同時妥善處理好有關分歧，推動大陸、東協關係和東亞合作不斷取得新進展。1060110
(中央社)
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