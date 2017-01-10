泰南暴雨洪水氾濫2橋塌 至少25人喪生

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泰國南部連日暴雨已造成包含1名5歲女童在內至少25人喪生，加上兩座橋樑倒塌，要從陸路前往這個洪水氾濫的地區更形艱鉅。

法新社報導，這場30年來最大的1月豪雨襲擊泰南海灣地帶已超過1週，影響11省110萬人。

反常的降雨也毀了泰國的觀光旺季，渡假勝地蘇梅島（Samui）與帕岸島（Phangan）的飯店紛紛湧入取消預訂。

今天早上，前往泰國南部海灣地帶普拉曲布省（Prachuab Kiri Khan）的主要幹道4號高速公路封閉，此處距離曼谷約4小時車程。

高速公路局發言人告訴法新社：「在4號高速公路兩座橋斷了後，我們禁止所有車輛通行。」（譯者：中央社許湘欣）1060110

(中央社)