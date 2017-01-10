台灣與聖露西亞簽定金融情資交換合作
中華民國與聖露西亞當地時間9日完成簽署「金融情資交換合作諒解備忘錄」，宣示兩國將攜手打擊洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義等跨國金融犯罪行為。
這項簽約儀式是在中華民國駐聖露西亞大使館舉行，由露國金融情報局（Financial Intelligence Authority, Saint Lucia）局長湯普森（Paul Thompson）代表露政府簽字，並經駐聖露西亞大使牟華瑋在場見證後，備忘錄正式生效。
台灣簽署方是法務部調查局洗錢防制處李處長宏錦，已先行在2015年11月22日於臺北簽署。
牟華瑋表示，這是臺露間首度就司法及金融互助議題締結協議，中華民國也是露國在亞洲第一個締約國，象徵雙方合作關係邁入新里程碑；兩國政府曾為本案諮商多時，非常高興能夠在2017年新年伊始即有成果。
根據這項備忘錄，未來臺露金融情報單位將互相通報可疑的跨國金融情資，及時遏止可能的洗錢與資助恐怖組織等犯罪行為，確保雙方金融往來的安全性，進而達致促進商務投資活動的目的。
臺露金融情資交換合作諒解備忘錄是依據國際組織「艾格蒙聯盟」（Egmont Group）的精神與指導原則所制定。「艾格蒙聯盟」成立於1995年，其宗旨為防制跨國洗錢犯罪及促進各國金融情報機構的合作，設有會員間資訊分享平台及工作會議，台灣及聖露西亞皆為會員國。1060110
(中央社)
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