陸2016大範圍霧霾 多達8次
中國大陸氣象局今天發布的「2016年中國氣候公報」指出，2016年中國大陸出現8次大範圍、持續性的中到重度霾天氣過程。
其中，去年12月16至21日，大陸華北、黃淮等地出現2016年持續時間最長、影響範圍最廣、汙染程度最重的霾天氣過程。
中新社引述國家氣候中心主任宋連春說法指出，從氣候角度來講，全球變暖以後，造成南北熱力差異減少，風速減少，降雨日數也減少，整體氣候條件不利於霧和霾的消除。
他表示，以北京、天津、河北地區為例，降雨日數從1961年到現在減少13%，平均風速減少37%，氣候條件利於霧和霾天氣形成，不利於汙染物的消散。從氣候變暖長期趨勢來看，氣象條件越來越成為霧和霾形成的重要影響因子。
報導指出，大陸氣象局今天同時發佈「2015年中國溫室氣體公報」。其中提到，2015年的超強聖嬰現象助推溫室氣體濃度成長，也造成中國2016年氣候異常，極端天氣氣候事件多，豪雨洪澇和颱風災害重，氣象災害造成經濟損失大。
氣溫方面，中國大陸2016年平均氣溫較常年偏高攝氏0.81度，為歷史第三高。降雨方面，中國大陸2016年降雨為歷史最多，平均降水量730毫米，較常年偏多16%，豪雨日數為1961年以來最多。1060110
(中央社)
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