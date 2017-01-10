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漫畫「進擊的巨人」推手 涉殺妻遭逮捕

中央社
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曾在日本大型出版社講談社推出「進擊的巨人」等人氣漫畫的編輯主管、南韓籍朴鐘顯因涉嫌殺妻，今天遭到日本警方逮捕。他到案後，否認犯行。

41歲的朴鐘顯擔任講談社青年雜誌「Morning」的編輯次長（副總編輯），因涉嫌殺死妻子佳菜子，今天遭到日本警方逮捕。他到案後對警方表示，他並沒對妻子下手。

警方懷疑，他去年8月在位於東京都文京區的住家殺害當時38歲的妻子佳菜子，死因是窒息。

朴鐘顯之前的職務是講談社漫畫雜誌「週刊少年Magazine」的副總編輯，曾成立「別冊少年Magazine」，負責多部人氣漫畫的編輯，包括「進擊的巨人」、「聲之形」等。

去年8月9日凌晨2時45分左右，朴鐘顯打119報警說：「我妻子倒臥在家中」。急救人員趕至時，發現朴鐘顯的妻子佳菜子倒臥在1樓樓梯附近，無生命跡象，佳菜子被送醫急救，仍不治死亡。

朴鐘顯先是對警方說：「妻子跌落樓梯」，後來改說：「妻子是自縊身亡」。警方質疑這個說詞。

後來，警方詳細調查死者遺體，研判死者可能是遭人勒住窒息而亡。

朴鐘顯原本與妻子、4名子女，一家共6人同住。警方在調查後發現，朴鐘顯的住家並沒有遭到入侵的痕跡，並懷疑朴鐘顯可能與妻子有摩擦。

針對公司主管涉嫌殺妻遭警方逮捕一事，講談社發表聲明表示：「變成這樣的事態，令人感到遺憾。他本人（朴鐘顯）主張自己是無辜的，公司方面將密切關注警方的調查，然後再做出審慎的因應之道。」1060110

(中央社)

關鍵字：警方妻子編輯講談社漫畫
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