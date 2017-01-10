消防員下班駕車疑自撞 未脫離險境
嘉義市張姓消防員今天上午下班，駕車行經世賢路地下道時，疑失控自撞中央分隔島電線桿，車體嚴重扭曲變形，送醫急救，因氣胸等傷勢，送加護病房觀察，未脫離險境。
警方表示，嘉義市世賢地下道西往東路段於上午10時左右傳出車禍事故，1輛白色轎車疑失控撞上中央分隔島電線桿，車體凹陷，駕駛受困車內，救護人員立即趕往現場搶救，協助駕駛脫困，送往台中榮總嘉義分院急救。
院方表示，傷者疑因撞擊力大，頭、胸、四肢多處挫傷、撕裂傷，因有氣胸症狀，立即插管等後續治療，送加護病房觀察；傷者對痛有反應，沒有酒精反應，昏迷指數3分，尚未脫離險境。
嘉義市消防局表示，張姓隊員在嘉義市消防局第一分隊服務，服務年資逾13年，張員於上午8時30分左右下班，勤務正常，從行車方向推測應該是要返回住家。
警方指出，事故車輛初步檢視無其他車輛擦撞痕跡，研判是自撞造成，不過，真正原因仍需進一步調查釐清。1060110
(中央社)
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