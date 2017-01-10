住機構也能享天倫 女兒顧媽做志工

104歲阿嬤（右）患重度失智，又有暴力傾向，入住長照中心。70幾歲的女兒吳阿姨（左）「愛相隨」，在機構支持下，陪媽媽入住，既接受專業照顧，又能安享天倫。中央社記者陳偉婷攝 106年1月10日

104歲阿嬤患重度失智，又有暴力傾向，入住長照中心。70幾歲的女兒吳阿姨「愛相隨」，在機構郭修女支持下，陪媽媽入住，既接受專業照顧，又能安享天倫。

有些民眾對長照中心、養護中心有刻板印象，認為老人入住就是「等死」。養護機構也常有刺鼻的氣味，低迷、封閉氣氛，容易讓人卻步。

在宜蘭縣私立瑪利亞老人長期照顧中心（養護型）則是截然不同氣氛，沒有養護機構常有的氣味，公共空間多且光亮，還有水族箱、公共化妝區、甚至還有霜淇淋機。

瑪利亞老人長照中心成立20多年，創立之初由現年66歲的修女郭宇心領著做每件事，從煮早餐、清潔打掃、巡房、為長者換藥、灌食、翻身，細心的帶著員工從零開始累積經驗。現在郭修女每天睡前也一定會巡房，摸摸長者的臉和他們的手。

照顧住民從體貼和同理心出發，郭修女說，約8年前，一對夫妻到機構拜託，說照顧重度失智的媽媽非常辛苦，媽媽有暴力傾向，整個家庭都受不了了，希望可以收留。阿嬤的女兒擔心媽媽對機構的服務人員暴力相向，也拜託郭修女，能不能讓她住進來，一起照顧媽媽。

郭修女說，女兒本來以為媽媽應該不久人世，畢竟已經高齡90，陪伴的時間應不會太長，機構也決定空出一間客人房給女兒住，讓媽媽可以享天倫樂。有了親人陪伴，阿嬤的狀況很好，女兒一住就住了8年，平常除了照顧媽媽，也會幫忙其他住民。

另一名住民游阿伯，是大腸癌末期患者，剛到瑪利亞時是躺著進來，且只有33公斤，因手術後留置的人工肛門袋傷口預後差，連吃飯都沒力氣，需要人餵食。

郭修女回憶，當時她就像餵小鳥一樣，一口一口的餵阿伯吃飯，就算只有吃一兩口也好。直到現在，阿伯已經增胖到55公斤。

在瑪利亞工作20年的照顧服務員陳鳳珠表示，照顧長者時把每個長者都當成孩子，郭修女也時常提醒，「為長者服務是一份心」，這些長者的媽媽都已經離世，她希望自己的照顧可以讓長者感受到「有媽的孩子像個寶」。1060110

(中央社)